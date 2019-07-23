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Fethiye'de bin 535 litre sahte içki ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bin 535 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

23.07.2019 21:45 Fethiye'de bin 535 litre sahte içki ele geçirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bin 535 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sahte alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ( KOM) ekipleri harekete geçti. Ölüdeniz Mahallesi bir eğlence merkezine operasyon düzenledi. KOM ekipleri, iş yerinde gizli kapıyla girilen deposunda içinde bin 535 şişe sahte içki ele geçirdi. Bir kamyonete yüklenen sahte içkiler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken iş yeri sahibi K.O. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahte alkolün piyasaya sürülmesinin ve müşteriye sunulmasının önlenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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