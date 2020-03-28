Fethiye'de bir kişi ölü bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 64 yaşındaki bir kişi ölü bulundu.
28.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:35
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde 64 yaşındaki bir kişi ölü bulundu.
Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ekipler, 64 yaşındaki Ahmet K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından ceset, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cesedin kaldırılmasının ardından Fethiye Belediyesi ekipleri bölgede dezenfekte çalışması yaptı.
Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ekipler, 64 yaşındaki Ahmet K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından ceset, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cesedin kaldırılmasının ardından Fethiye Belediyesi ekipleri bölgede dezenfekte çalışması yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler: Taşyaka Mahallesi, Fethiye, Muğla, Güncel