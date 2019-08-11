Fethiye'de dalgıçlar denizin 5 metre dibinde bayramlaştı

Muğla Fethiye'de ilçesinde bir grup dalgıç, bayram geleneğini yaşatmak için deniz dibinde elini öpen çocuğa para ve hediye vererek bayramlaştı.

İlçede faaliyette gösteren Doğadayız dalış merkezi okulunda çalışan 7 dalgıç, Dalyan Koyu'nda gittiler. Dalgıçlar dalyan Koyu açıklarında 5 metreye dalış yaptı.

BAYRAM HEDİYESİ VE HARÇLIK VERDİLER

Deniz dibinde sıraya geçen dalgıçların elini öpen çocuğa, bir kadın bayram hediyesi olarak gözlük, diğer kişi ise bayram harçlığı bir miktar para verdi.

Çocuğun parayı veren kişiye sarılması ilginç görüntüler oluşturdu. Dalgıç da birinin elinde "Mutlu Bayramlar" yazılı döviz açtı.

"FARKINDALİK OLUŞTURMAK İSTEDİK"

Dalış merkezi eğitmeni Can Aksakal, yaptığı açıklamada, ilçede çok güzel dalış noktalarının bulunduğunu söyledi.

Resmi ve dini bayramlarda hem dalış turizmine katkı sağlamak hem de bayramları kutlamak için farklı etkinlikler yaptıklarını belirten Aksakal, "Eskiden çocuklar bayramlarda büyüklerin elini öperdi. Şimdi bilincin azaldığını gördük. Biz de farkındalık oluşturmak istedik. Yaşı küçük arkadaşımız suyun altında anne ve babasının elini öptü. Çocuğa da maske ve para verildi" diye konuştu.