Fethiye'de Denizin Rengi Turkuaza Döndü

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde etkili olan yağışın ardından denizin rengi turkuaza dönüştü.
İlçede iki gündür etkili olan yağışlar öğle saatlerinde ara verdi. Yağışın durmasının ardından Dünyaca ünlü Ölüdeniz
ve Kelebekler Vadisi'nde rüzgar etkili oldu. Rüzgar şiddetini artırınca denizin büyük bölümünün rengi turkuaza döndü. Eşsiz manzarayı gören bazı ilçe sakinleri turkuaza rengini izlerken o anları kayıt altına aldı. Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağışların cumartesi gününe kadar aralıklara devam edeceğini bildirdi. - MUĞLA
Muğla,Fethiye
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:41