Fethiye'de depremle ilgili eğitim semineri verildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi, depremle ilgili eğitim semineri verdi.
08.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:40
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi, depremle ilgili eğitim semineri verdi.
Belediye ile iş birliğinde Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, toplanma alanları, mahalleler ve toplanma alan koordinatları anlatıldı.
AKUT gönüllüsü Argun Derkut, yaptığı konuşmada deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlerin önemini belirterek, bilinç oluşturularak depremin verdiği zararların minimuma indirilebileceğini vurguladı.
"Felaket başa gelmeden önce koruyucu ve kollayıcı tedbirler almak gerekir. Başa geldikten sonra 'ah' 'vah' demenin hiçbir faydası yok." diyen Derkut, önce binaların yapısal tedbirlerini almak gerektiğini aktardı.
Derkut, daha önce okullara ve yerleşik yabancılara da eğitim verildiğini dile getirdi.
Belediye ile iş birliğinde Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, toplanma alanları, mahalleler ve toplanma alan koordinatları anlatıldı.
AKUT gönüllüsü Argun Derkut, yaptığı konuşmada deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlerin önemini belirterek, bilinç oluşturularak depremin verdiği zararların minimuma indirilebileceğini vurguladı.
"Felaket başa gelmeden önce koruyucu ve kollayıcı tedbirler almak gerekir. Başa geldikten sonra 'ah' 'vah' demenin hiçbir faydası yok." diyen Derkut, önce binaların yapısal tedbirlerini almak gerektiğini aktardı.
Derkut, daha önce okullara ve yerleşik yabancılara da eğitim verildiğini dile getirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Fethiye'de depremle ilgili eğitim semineri verildi
Etiketler : Fethiye Belediyesi, Fethiye, Muğla, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Güncel
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Güncel
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi