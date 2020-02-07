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Fethiye'de feci motosiklet kazası: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

07.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:48Fethiye'de feci motosiklet kazası: 1 ölü
'nın ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı ile Barış Manço bulvarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kadir Öztürk idaresindeki 48 PN 566 plakalı otomobil, Celal Kaba'nın (56) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Kaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Öztürk polis ekiplerince gözaltına alındı. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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