Fethiye'de hurdacıda yangın paniği
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir hurdacıya ait iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
24.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:23
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, bir hurdacıya ait iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında bulunan bir hurdacıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini görenler haber vermesi üzerine olay yerine Sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri güçlükle söndürdü. Yangının ardından iş yeri küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA
Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında bulunan bir hurdacıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini görenler haber vermesi üzerine olay yerine Sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri güçlükle söndürdü. Yangının ardından iş yeri küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA
Kaynak: İHA