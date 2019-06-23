23.06.2019 06:47
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Fethiye

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla- Fethiye kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda meydana geldi. Fatih Örs'ün kullandığı 35 AEC 598 plakalı otomobil kavşakta, Emre Zorlu idaresindeki 48 JZ 608 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılana 7 yaralı ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Muğla , Fethiye , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
07:47 Sandık görevlileri "sandık yemini" etti
07:44 Sandık görevlileri "sandık yemini" etti
06:54 Otomobil Hidroklorik asit yüklü tıra çarptı
06:50 Otomobil Hidroklorik asit yüklü tıra çarptı
06:47 Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
06:46 Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
00:55 Otomobil iki motosiklete çarptı: 1 ölü 2 yaralı