Fethiye’deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki lüks bir villada birlikte yaşayan İngiliz uyruklu Viviant Bants (63) ile Hasan Tayfun Baransel (71), bıçaklanmış halde ölü bulundu. Cinayeti kimin ya da kimlerin işlediğine dair polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

HABER ALAMAYAN KOMŞULAR, JANDARMAYI ARADI

Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisindeki villada birlikte yaşayan Hasan Tayfun Baransel ile Viviant Bants'tan bir süredir haber alamayan komşuları meraklanıp, sabah saatlerinde durum jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma içeri girdiğinde, Baransel ile Bants'ın kanlar içinde cansız bedenini buldu. Jandarmanın yaptığı incelemede Baransel ile Bants'ın vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, villa ve çevresinde yaptıkları incelemenin ardından 2 kişinin cesedini otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için araştırma başlatıldı.

Kaynak: DHA