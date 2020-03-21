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Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu

Muğla'da İngiliz uyruklu bir kadın ile birlikte yaşadığı Türk vatandaşı şahıs, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş bir şekilde bulundu. Cinayetin neden ve kim tarafından işlendiği ise polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

21.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:50

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki lüks bir villada birlikte yaşayan İngiliz uyruklu Viviant Bants (63) ile Hasan Tayfun Baransel (71), bıçaklanmış halde ölü bulundu. Cinayeti kimin ya da kimlerin işlediğine dair polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

HABER ALAMAYAN KOMŞULAR, JANDARMAYI ARADI

Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisindeki villada birlikte yaşayan Hasan Tayfun Baransel ile Viviant Bants'tan bir süredir haber alamayan komşuları meraklanıp, sabah saatlerinde durum jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma içeri girdiğinde, Baransel ile Bants'ın kanlar içinde cansız bedenini buldu. Jandarmanın yaptığı incelemede Baransel ile Bants'ın vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, villa ve çevresinde yaptıkları incelemenin ardından 2 kişinin cesedini otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için araştırma başlatıldı.

Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu
Fethiye’deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler : 3. Sayfa, Güncel

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