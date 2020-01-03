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Fethiye'de kaçak göçmen faciası: 8 ölü, 7 kayıp

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, kaçak göçmenlerin lastik botunun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi.

03.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:08 Fethiye'de kaçak göçmen faciası: 8 ölü, 7 kayıp

MUĞLA'nın ilçesi açıklarında, kaçak göçmenlerin lastik botunun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi. Kaçak göçmenlerin sudan çıkarılan cansız bedenleri, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. Kayıp 7 göçmen için arama- kurtarma çalışması yürütülüyor.

Kızılada açıklarında, dün saat 01.30 sıralarında, içinde yaklaşık 15 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun batmak üzere olduğu, Sahil Güvenlik'e ihbar edildi. Bunun üzerine bölgeye dalış timi; 3 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri ile sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de başlatılan arama- kurtarma faaliyetlerine destek verdi. Lastik botun battığı belirlenirken, Fethiye'nin 5,5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cansız bedenler, Sahil Güvenlik botuna alınıp, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. Burada sağlık ekiplerince gerekli incelemeleri yapılıp, raporları hazırlanan 8 kaçak göçmenin cansız bedeni, ceset torbalarına konuldu. Ölen kaçak göçmenlerin işlemleri sürdürülürken, Sahil Güvenlik personelinin eldiven ve maske taktığı görüldü.

Öte yandan kayıp olduğu değerlendirilen 7 kaçak göçmen için arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.



Fethiye, Güncel

Kaynak: DHA

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