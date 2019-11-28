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Fethiye'de kaçak yapıldığı belirlenen istinat duvarı iş makinesiyle yıkıldı

Muğla'nın Fethiye İlçesinde erteleme kararı iptal edilen kaçak istinat duvarı, yıkıldı.

28.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:36Fethiye'de kaçak yapıldığı belirlenen istinat duvarı iş makinesiyle yıkıldı
'nın İlçesinde erteleme kararı iptal edilen kaçak istinat duvarı, yıkıldı.

Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Beleyesi Zabıta Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, sabah saatlerinde kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Gökçeovacık Mahallesi'ndeki istinat duvarının bulunduğu araziye geldi. İlçe Komutanlığı ekipleri de yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Yıkımı engellemek isteyen yaklaşık 30 vatandaşlar, iş makinesini bölgeye sokmamak için uzun süre direndi.

Uzun süren ikna çabalarının ardından yolu açan vatandaşlar, iş makinesinin bölgeye girişine izin verdi ancak bu kez de yıkımı planlanan yapıların sahipleri, Muğla İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma kararı için başvuru yaptıkları gerekçesiyle ekipleri uzun süre bekletti.

Yaklaşık 3 saat süren bekleyiş ve ikna çabalarının ardından Ali-Selda Akman çiftinin arazilerindeki duvarın yıkımı için tekrar harekete geçildi. Bu sırada iş makinesinin önüne atlayan arazi sahibi Selda Akman, yıkımın yapılmaması için uzun süre direndi. Akman'ın jandarma ekipleri tarafından iş makinesinin önünden alınmasının ardından kaçak istinat duvarı yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkisinde bulunan ve kaçak olduğu tespit edilen yapıların da yıkılacağını belirtti. - MUĞLA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Jandarma, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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