Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

06.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:10
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.
İlçeye tatile gelen Yüksel Köse, yürüyüş yapmak için Kelebekler Vadisi'ne gitti. Bir süre patikada yürüyen Köse, daha sonra çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı.
Köse'nin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.
Halatlar yardımıyla kayalıklara inen ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla Köse'yi kurtardı.
Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Fethiye’de kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Fethiye, Muğla, Güncel, Haber
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