Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner'den 16 KOM polisine başarı belgesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'nde görevli polislere, Kaymakam Muzaffer Şahiner tarafından başarı belgesi verildi.

Şahiner, İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle, KOM Grup Amiri Nusret Erkek ile 16 polis memurunu, sahte içki operasyonlarındaki özverili çalışmalarını başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Kaymakam Şahiner, yaptığı konuşmada, ilçe nüfusunun yaz aylarında yaklaşık iki milyonu bulduğunu söyledi.

Kolluk kuvvetlerinin vatandaşların huzuru için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Şahiner, "İlçemizde uyuşturucuyla da etkin bir mücadelede yapılıyor. Yine bölgemizde sahte ve kaçak içkiyle mücadele sürüyor. Bu bağlamda arkadaşlarımızı gece gündüz çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde yaz sezonu başı olması nedeniyle yaklaşık bin 100 şişe alkol ve 3 ton etil alkol yakalandı. Tüm emniyet teşkilatı mensubuna teşekkür ediyoruz." dedi.

Ödül törenine Fethiye Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel de katıldı.

Kaynak: AA