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Fethiye'de köpeğe çarpan otomobil devrildi; 6 yaralı

. Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeğe çarpan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydan gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

23.03.2020 02:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 02:54
Fethiye'de köpeğe çarpan otomobil devrildi; 6 yaralı
. Muğla 'nın Fethiye ilçesinde köpeğe çarpan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydan gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı mevkisinde meydana geldi.

Havva Karakaş idaresindeki 48 H 8997 plakalı otomobil aniden yol fırlayan köpeğe çarparak direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile ilçedeki hastanelerde kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

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