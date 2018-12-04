Fethiye'de Köpeklerin Zehirlenmesine Tepki

04 Aralık 2018 Salı 10:45



04 Aralık 2018 Salı 10:45

MUĞLA Fethiye'de, 2 köpeğin zehirlenerek, telef edilmesi üzerine bir araya gelen ilçe sakinleri, duruma tepki gösterdi. Fethiye Belediyesi'nce savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.Foça Mahallesi'nin turistik bölgesi Çalış mevkisinde, pazar günü 2 köpeğin zehirlenerek, telef edilmesi, Fethiyelileri öfkelendirdi. Eylem için dün akşam bir araya gelen ilçe sakinlerine, bölge sakini yabancı uyruklular da destek verdi. Eyleme katılan 20 hayvansever, 'Sevmiyor olman öldürmeni gerektirmez', 'Katilimi bulun', 'Hayvanlara eziyete hayır', 'Doğanın dengesi hayvanlarla korunur' yazılı pankartları taşıdı. Fethiyeliler, köpeklerin telef edildiği yere karanfil bıraktı.Grup adına açıklama yapan Hayvan Destek ve Eğitim Derneği Başkanı Gökçen Gökmen Bayram, bölgede yıllardır yaşayan 2 sokak köpeğinin kimliği belirsiz kişilerce telef edildiğini öne sürdü. Bayram, "Olayla ilgili Fethiye Belediyesi de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hayvana tahammülü olmayanın, insana da tahammülü olmaz. Bu insanlar tehlikeli. Fethiye gibi bir yerde, bu gibi insanların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu bölgede yaşayan başka hayvanlar da var. Bu olayların önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.- Muğla