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Fethiye'de korkutan yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir döşeme dükkanında çıkan yangın, yanında bulunan iki ev ve iş yerinde hasar oluşturdu.

05.10.2019 19:18Fethiye'de korkutan yangın
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir döşeme dükkanında çıkan yangın, yanında bulunan iki ev ve iş yerinde hasar oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, Patlangıç Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Özmen Kökçü'ye ait döşeme dükkanın henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede yayılan alevler iş yerinin bitişindeki iki ev ve iki iş yerine sıçradı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar da ekiplere yangının söndürülmesinde yardımcı oldu. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen iş yerinin bitişiğindeki iki ev ve iş yerinde de hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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