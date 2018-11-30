Fethiye'de Kurulacak Baz İstasyonu Çocukları Ağlattı

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde, okullarının yakınında baz istasyonu kurulacak olmasına, bir grup öğrenci ağlayarak tepki gösterdi. Karaçulha
Mahalle merkezine bir GSM firması tarafından kurulmak baz istasyonu kurulması çalışmaları, mahalleli ve yakında bulunan ilkokulda öğrenim gören çocuklar tarafından protesto edildi.
Baz istasyonunun kurulmaması için imza kampanyası başlatan mahalleli, istasyonun kurulacağı alana alkışlarla yürüdü. Alana ulaşan bazı mahalle sakinleri, baz istasyonu için açılan çukura kürekle toprak attı.
Eylem sırasında bir öğrenci de baz istasyonunun zararlarını anlatan yazıyı okudu. Bu sırada bazı öğrenciler gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı.
Grup adına konuşan Osman Büyükünal, mahalle sakinlerinin istasyonun zararlarından etkilenmesini istemediklerini söyledi.
Baz istasyonunun yakınlarındaki ağaçları kuruttuğunu, kanser hastalığına neden olduğunu iddia eden Büyükünal, "Baz istasyonuna cami 10 metre, sağlık ocağı 20 metre, okul da 200 metre mesafede. Yine yakınlarda cam kemik hastalığı olan bir çocuğumuz var. Sağlıklı yaşamak istiyoruz." diye konuştu.
Kızı cam kemik hastası olan Adem Malpınar da baz istasyonun evlerine çok yakın olduğunu ve bunun kızı için zararlı olduğunu ifade ederek, eğer istasyon kurulursa kızını nereye götüreceğini bilmediğini ifade etti.
Mahalle sakini Döne Kıvrak da çocukların sağlığını tehlikeye atmak istemediklerini, baz istasyonunun mahalleden kalkması gerektiğini kaydetti.
Karaçulha,Muğla,Fethiye