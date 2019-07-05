05.07.2019 17:03
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Fethiye'de lüks yata 210 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Fethiye

Muğla'nın Fethiye ilçesine demirleyen "Flaying Fox" isimli yata, 8 tankerle 210 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine demirleyen "Flaying Fox" isimli yata, 8 tankerle 210 bin litre yakıt ikmali yapıldı.
Dünyanın en uzun süper yatları arasında yer alan 136 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı yat, Fethiye Limanı'na demirledi.
Büyüklüğüyle dikkati çeken yata, 8 tankerle 210 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı. Yatın yakıt ve yiyecek ikmali için yaklaşık 800 bin lira ödeyeceği öğrenildi.
Üzerindeki 2 helikopter pistiyle dikkati çeken yatın 11 lüks kabininde aynı anda 22 misafir ağırlanabiliyor. Yatta jakuzi, spa ve spor salonu da yer alıyor.
Kaynak: AA
Fethiye, Muğla, Fox, Güncel

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