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Fethiye'de öğrenciler tırmanış duvarında yarıştı

Muğla Okullar Arası Spor Tırmanış Yarışması, Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.

25.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:54Fethiye'de öğrenciler tırmanış duvarında yarıştı
Okullar Arası Tırmanış Yarışması, ilçesinde gerçekleştirildi.
Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Spor Tırmanış duvarında düzenlenen yarışmaya, 36 öğrenci katıldı.
Farklı kategorilerde yapılan yarışta, 9-18 yaş arasındaki öğrenciler dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmanın ardından kategorilerine göre dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Yıldırım Beyazıt Umurtağ, yaptığı açıklamada, tırmanış yarışının Muğla'da ilk kez gerçekleştiğini söyledi.
Yarışın renkli görüntülere sahne olduğunu ve şenlik havasında geçtiğini ifade eden Umurtağ, "Önümüzdeki yıllarda katılım sayısını artırarak etkinliğin kapsamını genişletmeyi istiyoruz. Amacımız, Muğla'dan Türkiye şampiyonu çıkarmak ve geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmek." dedi.

Fethiye, Likya, Muğla, Spor

Kaynak: AA

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