Haberler » 3. Sayfa » Fethiye'de otomobil alev topuna döndü - Haberler

Fethiye'de otomobil alev topuna döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

17.02.2020 00:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 00:03Fethiye'de otomobil alev topuna döndü
'nın ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Selçuk A. idaresindeki 48 L 3726 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edip araçtan inen sürücü, olaydan yara almadan kurtuldu. Yangının verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama riski bulunan araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 17 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
17.02.2020 00:27:49