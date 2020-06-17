Fethiye'de Sağlık Turizm Belgesi alan otel hizmete açıldı

Muğla'nın Fethiye İlçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, otellerde yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında açıkladığı kriterleri tamamlayan işletmeler için vereceği Sağlıklı Turizm Belgesi, alan bazı oteller, hizmete başladı.

Fethiye'de Sağlık Turizm Belgesi alan otel hizmete açıldı
17.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:33
Muğla'nın Fethiye İlçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, otellerde yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında açıkladığı kriterleri tamamlayan işletmeler için vereceği Sağlıklı Turizm Belgesi, alan bazı oteller, hizmete başladı.

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, ilçede 55 bin yatak kapasitesinin bulunduğunu belirterek, tesislerin en az yarısının gerekli önlemlerle hizmet vereceğini söyledi.

Fethiye ve Türkiye'de 2020 sezonunu alınan önlemlerle keyifli bir şekilde geçirmeyi hedeflediklerini belirten Uysal, "Amacımız Fethiye'ye gelen misafirlerimize en hijyenik sağlıklı ortamda tatil sunmak. İçişleri, Sağlık ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeler doğrultusunda otelcilerimiz yatırımlarını ve hazırlıklarını yaptı. İlçedeki bazı otellerimiz Sağlıklı Turizm Belgesini aldı, birçok otelimizin de başvurusu değerlendirmede. Fethiye'deki otellerimiz sağlıklı ve güvenli turizm için hazır" dedi.

İlçede esnafların yanı sıra belediye ve kaymakamlığın da plajlarda gerekli önlemleri aldığını vurgulayan Uysal, ortak kullanım alanlarında sürekli denetlendiğini dile getirdi.

Pandemi sürecinden sonra Fethiye ve Türkiye'nin birçok bölgesinde açık olan otellerin bulunduğunu hatırlatan Uysal, "Buradaki açık tesislerimizden kimseye virüs bulaşmaması sevindirici. Haziran ayının başından itibaren açık tesislerimiz yayınlanan genelgelerle tedbirlerini aldı. Önlemler, misafir güvenliğini en üst düzeyde tutuyor. O yüzden misafirlerimiz Fethiye'ye gönül rahatlığıyla gelebilirler. Fethiye'ye tatile gelen misafirleri en hijyenik ortamda ağırlayarak daha da sağlıklı ve dinlenmiş şekilde evlerine göndermek istiyoruz." diye konuştu.

Uysal, lise ve üniversite sınavlarının ardından bölgede yoğunluk beklediklerini, Temmuz, Ağustos aylarında yurt dışı uçuşlarının açılmasıyla hareketliliğin devem edeceğini öngördüklerini kaydetti.

Fethiye'nin Türkiye'deki en güzel plajları barındırdığını, birçok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yaptığını belirten Uysal konuşmasının devamında "İlçemiz, deniz, kum, güneşin yanı sıra doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor. Bunların başında Türkiye'nin en iyi yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan vatandaşlarımız uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyredebiliyor. Paraşütün dışında rüzgar sörfü, rafting, dalış gibi birçok aktivite de tutuklularını bekliyor. Kayaköy, Kelebekler Vadisi, Kabak Koyu, Af Kule Manastırı, Göcek, Ölüdeniz gibi Türkiye'nin tanıtım güzü bölgelerimiz ziyaretçilerini bekliyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Fethiye, Muğla, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP’lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı Haber
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü Haber
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Haberler››Güncel››Fethiye'de Sağlık Turizm Belgesi alan otel hizmete açıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:39: Bilecik'te define arayan 6 şüpheliye suçüstü - Haber 14:39: Rusya: ABD Libya'da ateşkes çabalarına katkı sağlarsa bu çok olumlu olur - Haber 14:39: Bütün aile 'Şeker' için seferber oldu - Haber 14:39: Son dakika haber! BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haber 14:39: Aksaray'da minibüsün gizli bölmelerindeki 19 kilo 550 gram esrarı "Bixi" buldu - Haber 14:32: Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü - Haber 13:59: Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı - Magazin 13:37: İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Haber 12:11: Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı - Haber 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler