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Fethiye'de sahil ve meydanlar boş kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, genelde yoğun olan meydanlar, sahil ve yürüyüş yolları "Evde kal" çağrısıyla sessizliğe büründü.

03.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:13
Fethiye'de sahil ve meydanlar boş kaldı
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, genelde yoğun olan meydanlar, sahil ve yürüyüş yolları "Evde kal" çağrısıyla sessizliğe büründü.

Beşkaza Meydanı, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belcekız plajları ile Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı da sakinlik yaşandı. Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

İlçenin dünyaca tanınan Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı, ilçe merkezindeki sahil bandı ve Beşkaza meydanı Kovid-19 önlemleri kapsamındaki uyarılar sonucunda en sakin günlerini yaşıyor.

Polisler de vatandaşlara, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda sık sık anonslarla uyarı yapıyor.

Vatandaşların "Evde kal" çağrılarına dikkat etmesiyle ilçedeki işlek cadde, sokak, meydan ve parklarda yoğunluk azaldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm mahallelerde dezenfekte çalışmalarını yaptıklarını, ilerleyen süreçte de çalışmaların devem edeceğini söyledi.

Fethiye gibi turizm merkezlerine büyük şehirlerden hızlı bir göç yaşandığını savunan Karaca, "Muğla Valiliği'ne il ve ilçe girişlerinin kapatılması başvurusunda bulunduk. Bu hastalığı hep birlikte yenebiliriz. Daha güzle günleri hep birlikte görmek için evimizde kalmalıyız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Muğla, Foça, Güncel
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