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Fethiye'de sahte sağlık raporu operasyonu: 2'si doktor 4 kişi tutuklandı

Fethiye'de sahte sağlık raporu operasyonu: 2'si doktor 4 kişi tutuklandıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte sağlık raporu verildiği iddiasıyla gözaltına alınan devlet hastanesinde görevli 2 doktorla sağlık çalışanlarının bulunduğu 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

23.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:46
'de sahte sağlık raporu operasyonu: 2'si doktor 4 kişi tutuklandı
MUĞLA - 'nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte sağlık raporu verildiği iddiasıyla gözaltına alınan devlet hastanesinde görevli 2 doktorla sağlık çalışanlarının bulunduğu 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
Fethiye Devlet Hastanesinden özür durumuna ilişkin "sahte sağlık kurulu raporu verildiği ve verilmesine aracılık edildiği" şikayetleri üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan G.U.K. ve S.E.Ç.K. adlı doktorlarla H.H, Ö.Ö, V.Z. ve E.M. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
G.U.K. ve S.E.Ç.K. isimli doktorlarla H.H. ve Ö.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden D.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken V.Z. ile E.M. de savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Fethiye'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 Kasım'da, özür durumuna ilişkin "sahte sağlık kurulu raporu verildiği ve verilmesine aracılık edildiği" şikayetleri üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturmada 2'si doktor 7 kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra sahte sağlık raporu aldığı iddia edilen 33 kişi Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeniden sağlık kontrolünden geçirildi. Hakem hastanesine sevk edilen 33 kişiden 18'inin sahte rapor aldığı tespit edilmiş bunlardan 16'sı da gözaltına alınmıştı.
Fethiye'de sahte sağlık raporu operasyonu: 2'si doktor 4 kişi tutuklandı

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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