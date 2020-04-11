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Fethiye'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye para cezası kesildi

Muğla'nın Fethiye sokağa çıkma yasağını delen 40 kişiye toplam 31 bin 560 lira ceza kesildi.

11.04.2020 19:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:56
Fethiye'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye para cezası kesildi
Muğla 'nın Fethiye sokağa çıkma yasağını delen 40 kişiye toplam 31 bin 560 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ilçede denetimlerini artırdı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından

Kavşaklarda nöbet tutup, cadde ve sokaklarda devriye gezdi. Ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye, 31 bin 560 lira ceza kesti, bir kişiye de adli işlem uyguladı. İlçedeki denetimlerin devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa
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