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Fethiye'de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

14.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:46
Fethiye'de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın; Esenköy Mahallesi Sol Küme Evleri mevkisinde Durmuş Ali Yıldız'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları ve alevleri gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, Jandarma ve çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup amirliğine bağlı ekiler sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için uzun süre mücadele verdi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yakınlarda bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Fethiye İlçe Jandarama komutanlığına bağlı ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar da ekiplere yangının söndürülmesinde yardımcı oldu. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde hasar oluştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Fethiye, Muğla, 3. Sayfa
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