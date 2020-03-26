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Fethiye'de TOMA ve belediye araçları caddeleri yıkadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı belediye ekiplerince yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarına, emniyetin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) da destek vermesi ilginç görüntü oluşturdu.

26.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:29
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı belediye ekiplerince yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarına, emniyetin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) da destek vermesi ilginç görüntü oluşturdu.
Fethiye Belediyesinin, kapalı pazar yeri ile halkın yoğun yaşadığı mahallelerdeki cadde ve sokaklarda itfaiye ekipleri tarafından yürüttüğü dezenfeksiyon işlemine Kaymakam Muzaffer Şahiner'in talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
Dezenfeksiyon işlemine katılan TOMA araçları ilginç görüntü oluşturdu. TOMA'ların su sıkarak yolları ve kaldırımları yıkadığı anlar, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Polis ekipleri, park ve bahçelere çıkan çok sayıda kişiyi de yapılan dezenfeksiyon uygulaması hakkında bilgilendirdi, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda ise uyardı.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın koordinesinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri ayrıca, halkın geçişinin yoğun olduğu kaldırımları traktöre bağlanan ilaç makinesiyle dezenfekte etti. Fethiye’de TOMA ve belediye araçları caddeleri yıkadı

Kaynak: AA

Etiketler: Fethiye, Muğla, Güncel

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Fethiye'de TOMA ve belediye araçları caddeleri yıkadı

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