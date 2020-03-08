Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla, motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ölürken, 2 kişi yaralandı.
08.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:44
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla, motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ölürken, 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle 300 metre sürüklenen motosiklet alev aldı.
Kaza, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Ö. (47) idaresindeki 48 YN 523 plakalı hafif ticari araç, Süleyman Keçeli'nin (24) kullandığı 48 JD 102 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Keçeli ağır yaralanırken, hafif ticari araçta sürücü Cengiz Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan Fatma Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Keçeli yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından yaklaşık 300 metre sürüklenerek alev alan motosiklet, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA
Kaza, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Ö. (47) idaresindeki 48 YN 523 plakalı hafif ticari araç, Süleyman Keçeli'nin (24) kullandığı 48 JD 102 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Keçeli ağır yaralanırken, hafif ticari araçta sürücü Cengiz Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan Fatma Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Keçeli yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından yaklaşık 300 metre sürüklenerek alev alan motosiklet, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Etiketler : Motosiklet, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa
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