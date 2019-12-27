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Fethiye'de trafik kazası; 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

27.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:41 Fethiye'de trafik kazası; 1 yaralı
'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Babataşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzeri Yunus Nadi Caddesi kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.C.Y yönetimindeki 48 PD 189 plakalı motosiklet ile O.C idaresindeki 48 ACS 881 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücü V.C.Y ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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