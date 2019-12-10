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Fethiye'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen traktörde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

10.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:28Fethiye'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen traktörde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık-Ölüdeniz yolunda meydana geldi. Salih Demir'in kullandığı 48 GT 134 plakalı traktör, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen traktör, devrildi. Sürücü Demir savrularak ağır yaralanırken, yolcu Soner Aktay römorktaki kerestelerin altında kaldı. Aktay'ın üzerindeki keresteler, yol kenarındaki inşaatta çalışan işçiler tarafından kaldırılırken; kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaralılardan Aktay'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yaralı Demir ise ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Fethiye, Güncel

Kaynak: DHA

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