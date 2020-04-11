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Fethiye'de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar akaryakıt istasyonları, market ve fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

11.04.2020 00:35 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:35
Fethiye'de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar akaryakıt istasyonları, market ve fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta korona virüs önemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Fethiye'de de vatandaşlar kararı duyar duymaz sokağa çıktı. Vatandaşlar ekmek ve gıda ihtiyaçlarını gidermek için Fethiye'de akaryakıt istasyonları, fırın ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Fethiye, Muğla, Güncel
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