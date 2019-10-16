Fethiye'de yamaç paraşütü Çinlilerin yeni gözdesi

Türkiye seyahatlerinin Çinliler arasında gittikçe popüler olmasıyla birlikte son yıllarda daha fazla Çinli turist Fethiye'ye gitmeyi tercih ediyor. Özellikle Babadağ'da yamaç paraşütü denemek Çinli turistlerin yeni gözdesi haline geldi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın verdiği bilgilere göre, yerel yönetim, Çinli turistlere daha iyi hizmet vermek üzere ilçeye Çince tabelalar yerleştirme kararı verdi ve ilgili önerge hali hazırda yerel mecliste onaylandı.

Festivale katılan Çin heyetinin başkanı Guizhou Eyaleti Spor Müdürü Wu Tao, etkinlik sayesinde Fethiye'den başarılı deneyimler öğrenerek, edindiklerini Guizhou'da uygulamayı istediklerini belirtti.