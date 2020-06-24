Fethiye'de yamaç paraşütü pilotları için bilimsel çalışma

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, yamaç paraşütünün pilotlar üzerindeki etkilerini ortaya koymak üzere çalışma başlattı.

24.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:19
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, yamaç paraşütünün pilotlar üzerindeki etkilerini ortaya koymak üzere çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan tandem (ikili) atlayış yapan 20 yamaç paraşütü pilotu bilimsel testlere tabi tutuldu.
Turizm sezonu sonunda tekrarlanacak testlerin ardından elde edilecek veriler doğrultusunda pilotların günlük maksimum uçuş sayıları yeniden değerlendirilecek. Veriler, mesleki yıpranma ve erken emeklilik gibi süreçler için de bilgi verecek.
Proje koordinatörü Tolga Altuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmanın Türkiye'de bu alanda yapılan ilk çalışma olduğunu söyledi.
Pilotların hormon ve kan testlerinin yanı sıra kas testlerine tabi tutulduklarını belirten Altuğ, şunları kaydetti:
"Uçuş öncesi ve sonrasıyla sezon başı ve sonu verileri karşılaştırıldığında yamaç paraşütü sporunun pilotlar üzerindeki etkileri ortaya çıkmış olacak. Daha önce bu konuda bilimsel bir araştırma yapılmadığı için projeyi çok önemsiyoruz. Ortaya çıkan veriler, yamaç paraşütü sektörüne yönelik karar almada büyük fayda sağlayacak. Araştırma sonunda irtifa farkının pilotlar üzerindeki etkileri tespit edilecek."
Yamaç paraşütü pilotu Ulaş Yazıcı da bu çalışmayla mesleki yıpranmaya ilişkin verilerin bilimsel olarak ortaya konulacağını ifade etti. Fethiye’de yamaç paraşütü pilotları için bilimsel çalışma

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye, Güncel, Haber

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