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Fethiye'de yasa dışı bahis operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

31.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:56
Fethiye'de yasa dışı bahis operasyonu
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler tarafından İstanbul'dan geldiği belirlenen K.D., R.Ç., M.S. ve T.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde şüphelilerle bağlantılı bulundukları tespit edilen E.K., S.D. C.S. E.S. de Ölüdeniz Mahallesi'nde kaldıkları otelde yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve kaldıkları otelde yapılan aramada, yaklaşık 30 bin TL, 6 cep telefonu, başkalarına ait çok sayıda banka kartları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Fethiye, Polis, Muğla, 3. Sayfa
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