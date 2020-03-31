Fethiye'de yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
31.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:52
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir ihbarı değerlendiren Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.
Ekipler, İstanbul'dan geldiği belirlenen K.D, R.Ç, M.S. ve T.D'yi gözaltına aldı. Şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen E.K, S.D. C.S. E.S. de kaldıkları otelde yakalandı.
Yapılan aramalarda, yaklaşık 30 bin lira, 6 cep telefonu, başkalarına ait banka kartları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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