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Fethiye'de Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokaklar ile sahil bandındaki yürüyüş yolları boş kaldı.

11.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:16
Fethiye'de Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokaklar ile sahil bandındaki yürüyüş yolları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından, polis ve bekçilerin devriye yaptığı sokaklarda zaman, zaman sokağa çıkma yasağına uyulması gerektiği konusunda anonslar yapılıyor.

Yasağa uymayan vatandaşlara ise polis ekiplerince ceza yazılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Fethiye, Polis, Muğla, 3. Sayfa
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