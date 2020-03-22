Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Fethiye'de yaşayan 65 yaş ve üstü yabancılara dernek yardımı - Haberler

Fethiye'de yaşayan 65 yaş ve üstü yabancılara dernek yardımı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulaması kapsamında, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yabancılara, Çalış Turizm ve Tanıtma Derneğince (ÇALIŞ-DER)...

22.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:54
Fethiye'de yaşayan 65 yaş ve üstü yabancılara dernek yardımı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulaması kapsamında, Muğla 'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yabancılara, Çalış Turizm ve Tanıtma Derneğince (ÇALIŞ-DER) yardım edilebileceği bildirildi.
ÇALIŞ-DER Başkanı ve otel İşletmecisi Mete Ay, sosyal medya hesabından, bölgede yaşayan İngilizlerden 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu belirtti.
Evde kalınması için çağrıda bulunan Ay, "Bu yaş grubundakiler şu süreçte dışarıya çıkamayacaklardır. İhtiyaçlarınızı size getirebilecek bir yardımcı veya tanıdığınız yoksa '0532 311 07 81' numarasından derneğimizi arayabilirsiniz. Size yardımcı olabiliriz." paylaşımını yaptı.
Fethiye'de yıl boyunca yaşayan 65 yaş üstü yabancıların yardımına hazır olduklarını, dernek üyeleriyle nöbetleşe onların ihtiyaçlarını gidereceklerini aktaran Ay, zor günleri uyulması gereken kuralları yerine getirerek atlatıp, turizm sezonunu da güzel geçireceklerini ifade etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Fethiye, Muğla, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
BM’den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir Haberler
BM'den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü Haberler
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp ’Evde kalın’ çağrısı yaptı Haberler
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp "Evde kalın" çağrısı yaptı
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar Haberler
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti Haberler
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti
İngiltere’de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor Haberler
İngiltere'de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı Haberler
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

Bolu'da, sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşlara yardım eli - Haber Bazı belediyelerin Kovid-19 önlemleri - Haber ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüse karşı sesli mesaj - Haber Bitlis'te araçta 1970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Ekonomi İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading