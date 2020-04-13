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Fethiye'de yaşayan İngilizlerden Türkiye'ye teşekkür videosu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan bir grup İngiliz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İngiltere'ye gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti.

13.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:12
Fethiye'de yaşayan İngilizlerden Türkiye'ye teşekkür videosu
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde yaşayan bir grup İngiliz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İngiltere 'ye gönderilen tıbbi yardım için Türkiye 'ye teşekkür etti.
İlçede yaşayan bir grup İngiliz, salgınla mücadele eden ülkelerine yardım gönderen Türkiye'ye olan minnetlerini, çektikleri teşekkür videoları ile gösterdi. Kendi aralarında organize olan İngilizler, çektikleri teşekkür videolarını Fethiye Belediyesine gönderdi.
Basınla paylaşılan görüntülerde Türkiye'ye teşekkür eden İngiltere vatandaşı Jan Jones, 31 yıldır Türkiye'de yaşadığını kaydetti.
İkliminin yanı sıra Türk insanının iyilik ve yardımseverliği nedeniyle de 15 yıl önce Fethiye'ye yerleştiğini aktaran Jones, "Türk hükumetinin İngiltere'ye yardımıyla çok mutlu olduk. Şu anda birçok ülke krizle başa çıkmaya çalışıyor. Türkiye'ye ülkemize yaptığı yardım için minnettarız. Açıkçası ben bu yardım için şaşırmadım. Tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
- Türkiye'nin yardımı gururlandırdı
Emekli hemşire Angele Sowten ise salgınla mücadele eden tüm meslektaşlarına minnettar olduğunu dile getirdi.
Çektiği videoda, "Türk hükumetine İngiltere'ye yardım ettiği için teşekkür ediyorum." diyen Sowten, "Türkiye ikinci evim olduğu için de gururluyum. Hepimizin hayatı önemli, bu işte beraberiz. Teşekkürler Türkiye." dedi.
Emekli hemşire Carol Vaughan da videosunda, "Bu erzaklar her gün virüsle mücadelenin ardından evine dönenen sağlık ekipleri için çok faydalı olacaktır." değerlendirmesini yaptı.
Mick Scarsbrook ise çektiği videoda dünyanın salgın nedeniyle kriz yaşadığı bir anda Türkiye'nin diğer ülkelere yardım eden ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekti. Scarsbrook, Türkiye'nin, İngiltere'ye gönderilen yardımlar için teşekkürü hak ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Fethiye, Türkiye, Muğla, Güncel
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