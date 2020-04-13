Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fethiye'de yaşayan İngilizlerden Türkiye'ye teşekkür videosu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan bir grup İngiliz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İngiltere'ye gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti.

13.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:09

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde yaşayan bir grup İngiliz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İngiltere 'ye gönderilen tıbbi yardım için Türkiye 'ye teşekkür etti.

İlçede yaşayan bir grup İngiliz, salgınla mücadele eden ülkelerine yardım gönderen Türkiye'ye olan minnetlerini, çektikleri teşekkür videoları ile gösterdi. Kendi aralarında organize olan İngilizler, çektikleri teşekkür videolarını Fethiye Belediyesine gönderdi.

Basınla paylaşılan görüntülerde Türkiye'ye teşekkür eden İngiltere vatandaşı Jan Jones, 31 yıldır Türkiye'de yaşadığını kaydetti.

İkliminin yanı sıra Türk insanının iyilik ve yardımseverliği nedeniyle de 15 yıl önce Fethiye'ye yerleştiğini aktaran Jones, "Türk hükumetinin İngiltere'ye yardımıyla çok mutlu olduk. Şu anda birçok ülke krizle başa çıkmaya çalışıyor. Türkiye'ye ülkemize yaptığı yardım için minnettarız. Açıkçası ben bu yardım için şaşırmadım. Tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yardımı gururlandırdı

Emekli hemşire Angele Sowten ise salgınla mücadele eden tüm meslektaşlarına minnettar olduğunu dile getirdi.

Çektiği videoda, "Türk hükumetine İngiltere'ye yardım ettiği için teşekkür ediyorum." diyen Sowten, "Türkiye ikinci evim olduğu için de gururluyum. Hepimizin hayatı önemli, bu işte beraberiz. Teşekkürler Türkiye." dedi.

Emekli hemşire Carol Vaughan da videosunda, "Bu erzaklar her gün virüsle mücadelenin ardından evine dönenen sağlık ekipleri için çok faydalı olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Mick Scarsbrook ise çektiği videoda dünyanın salgın nedeniyle kriz yaşadığı bir anda Türkiye'nin diğer ülkelere yardım eden ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekti. Scarsbrook, Türkiye'nin, İngiltere'ye gönderilen yardımlar için teşekkürü hak ettiğini vurguladı.

Fethiye’de yaşayan İngilizlerden Türkiye’ye teşekkür videosu

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Fethiye, Türkiye, Muğla, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek Haberler
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296’ya yükseldi Haberler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296'ya yükseldi
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Erdoğan’dan istifası kabul edilmeyen Soylu’yla ilgili ilk değerlendirme Haberler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
Haberler ›› Güncel ››Fethiye'de yaşayan İngilizlerden Türkiye'ye teşekkür videosu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:32: Almanya'da çalışan işçilerin koronavirüs korkusu - Haber 19:32: İtalya'da korona virüsten son 24 saatte 566 kişi öldü - Haber 19:31: Koronavirüs salgınında can kaybı 1296 oldu - Haber 19:30: Manisa'da iki pazar yeri kapatıldı - Haber 19:28: New York'ta Kovid-19 ölümleri 10 bini geçti - Haber 19:20: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler