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Fethiye'de yelkenli yatların yarışı başladı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yelkenli yatların yarıştığı 17'nci Sonbahar Göcek Yarış Haftası başladı.

05.11.2019 18:21 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:21Fethiye'de yelkenli yatların yarışı başladı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yelkenli yatların yarıştığı 17'nci Sonbahar Göcek Yarış Haftası başladı.

Göcek Yat Kulübü ile bir marina işletmesinin iş birliğinde Göcek Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 12 ülkeden 108 yat ve 768 yelkenci katıldı. Sabah saatlerinde hazırlıklarını tamamlayan yelkenciler, yaklaşık 4 saat uygun rüzgarın oluşmasını bekledi. Rüzgarın yeterli seviyeye ulaşmasının ardından sınıflara ayrılan yatlar. yarışa başladı. 9 Kasım'da sona erecek yarışların ardından dereceye giren yat ve yelkencilere ödülleri verilecek. Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Ugan, etkinliğe katılımın her yıl artarak devam ettiğini söyledi. Turizm sezonun bittiği kasım ayında yatçıları Göcek'te ağırlayarak turizme değer katmaktan mutlu olduklarını belirten Ugan, oldukça çekişmeli yarışlar izlediklerini kaydetti.



Fethiye, Marina, Göcek, Güncel

Kaynak: DHA

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