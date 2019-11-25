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Fethiye'de Ziraat Fakültesinde BEYTEK Kuruldu

Fethiye Ziraat Fakültesinde Beşkaza Genetik Kaynaklar ve Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEYTEK) kuruldu.

25.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:59Fethiye'de Ziraat Fakültesinde BEYTEK Kuruldu
Ziraat Fakültesinde Beşkaza Kaynaklar ve Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEYTEK) kuruldu.

Sıtkı Koçman Üniversite (MSKÜ) bünyesindeki, Fethiye Ziraat Fakültesi'nde bulunan merkezde yöredeki endemik türler ve sektörle ilgili araştırmalar yapılacak.

Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve BEYTEK Başkanı Mustafa Saatcı, yaptığı açıklamada, merkezlerin daha çabuk hareket edebilen ve toplumun ihtiyaçlarına daha hızlı refleks gösteren kurumlar olduğunu söyledi.

Batı Akdeniz'de endemik, bitkisel ve hayvansal türlerin çok farklı çeşidinin bulunduğunu dile getiren Saatcı, "Bunları tanımlayacağız ve farkındalık oluşturacağız. Merkezde özellikle yöresel ürünlere eğileceğiz. Unutulmaya yüz tutmuş ürünlere yöneleceğiz. Bunların ortaya çıkarılması ve tekrar kullanılmasını sağlayacağız. Tarımsal sanayi anlamında yeni hamleler yapacağız. Yöresel ürünlerin daha rahat ihraç edilmelerin sağlayacağız" diye konuştu.

Saatcı, yöreye adapte olabilecek farklı ürünlerle ilgili çalışmalar yapılacağını belirtti. Tüketici ve üretici arasında kurulması gereken ilişkilerin artırılacağını ifade eden Saatcı, üreticilerin tüketiciye göre üretim yapmasını sağlayacak konuma getirmek için mücadele edeceklerini, yöresel ürünlerin daha rahat ihraç edilmelerin sağlayacağını vurgusunu yaptı. - MUĞLA

Genetik, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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