Haberler » Güncel » Fethiye'deki göçmen faciasında 4 şüpheli İzmir'de yakalandı - Haber

Fethiye'deki göçmen faciasında 4 şüpheli İzmir'de yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 şüpheli İzmir'de yakalanıp, gözaltına alındı.

05.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:43 Fethiye'deki göçmen faciasında 4 şüpheli İzmir'de yakalandı

MUĞLA'nın ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 şüpheli 'de yakalanıp, gözaltına alındı.

3 Ocak'ta Fethiye'nin Kızılada açıklarında, 15 kaçak göçmenin göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun battı. Arama- kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı.

Olayın ardından botun Fethiye'den çıkışını organize eden şüphelilerin yakalanması için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü GİM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelilerin İzmir'e kaçtığını değerlendiren ekipler, 2 gün süren teknik ve fiziki takip sonucu R.T., U.S., A.Ş. ve S.K.'yı bugün İzmir'de gözaltına aldı. Fethiye'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Öte yandan batan lastik bottaki kayıp olduğu değerlendiren 7 kaçak göçmeni ise arama çalışmalarının havadan ve denizden sürdüğü bildirildi.

 



Fethiye, Muğla, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:54   Alanya'da, 1'i doktor 2 kişi evde ölü bulundu (3) - Haber
18:52   İzmir'de Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı - Haber
18:52   Hürriyet Mahallesi Yaşam Merkezine kavuştu - Haber
18:49   İzmir 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza öncesi canlı yayın yapmışlar - Haber
18:47   Zigana'da kayak sezonu başladı - Haber
18:02   Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Haber
17:19   Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Haber
17:08   Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız, iş insanı olan babasına ait tabancayla intihar etti - Haber
16:57   Eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadınının kan donduran ifadeleri ortaya çıktı - Haber
15:52   MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Haber
5.01.2020 19:11:24