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Fethiye'deki villa cinayetinde bir tutuklama

Fethiye'deki villa cinayetinde bir tutuklama Muğla'nın Fethiye ilçesindeki villada birlikte yaşayan İngiliz uyruklu kadın ile adamı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

28.03.2020 23:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:46
Fethiye 'deki villa cinayetinde bir tutuklama
MUĞLA - Muğla 'nın Fethiye ilçesindeki villada birlikte yaşayan İngiliz uyruklu kadın ile adamı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisinde 21 Mart'ta villada birlikte yaşayan Hasan Tayfun Baransel ile Viviant Bants bıçaklanarak öldürüldüğü olayın faillerinin yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler geniş çaplı araştırma başlattı.
Jandarma ekiplerinden oluşturduğu özel ekip bölgede bulunan yaklaşık 20 güvenlik kamerasının ve 40 saatlik görüntü kaydı inceledi.
Ekiplerin yaptıkları araştırmanın ardından olayın şüphelisi olduğu iddiasıyla Hüsnü Ö. Yeni Mahalle'de kaldığı evde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüsnü Ö. nöbetçi mahkeme tarafında tutuklanarak Eşen T Tipi Ceza Evine gönderildi. Fethiye’deki villa cinayetinde bir tutuklama

Kaynak: İHA

Etiketler: Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

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Fethiye'deki villa cinayetinde bir tutuklama

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