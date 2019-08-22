Haberler» 3. Sayfa» Haber

Fethiye'deki yangın kısa sürede söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, makilik aldan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

22.08.2019 14:50 Fethiye'deki yangın kısa sürede söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, makilik aldan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Patlangıç Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle öğlen saatlerinde yangın başladı. Yangına havadan 1 helikopter, karadan Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ise 4 arazöz, 4 tanker, 2 ilk müdahale aracı, orman işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Yerleşim yerine yakın yerde çıkan yangında vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına yardım etti.

Yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve ormanlık alan zarar görürken, Fethiye Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - MUĞLA

Patlangıç Mahallesi, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:12   Emekli kadın öğretmen denizde boğuldu
15:11   Cinsel istismarcı yakalandı
15:05   Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
15:05   Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkarttı
15:01   Dehşet saçan eski astsubaya çelik yelekli önlem
14:59   Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
14:57   Esad rejim güçleri Han Şeyhun'a girmeye başladı