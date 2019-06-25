Fethiye farklı zevklere sahip tatilcileri kucaklıyor

Türkiye 'de deniz tatili dendiğinde akla gelen ilk destinasyonların biridir Fethiye. Muğla 'nın önemli tatil beldelerinden biri olan Fethiye'nin bu kadar ilgi çekici olmasının en önemli nedeni denizi olurken, konaklama tesislerinin farklı zevk ve bütçelere hitap ediyor olması da tatilcileri cezbeden ayrıntılarda biri.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Fethiye'de farklı zevklere ve bütçelere hitap eden pek çok otel seçeneği bulmak mümkün. 5 yıldızlı otel, pansiyon ve lüks bungalovlarıyla her kesimden insana hitap eden Fethiye, doğal güzellikleriyle de görenlerin gönlünde taht kuruyor. 5 yıldızlı oteller daha çok Ölüdeniz ve Çalış Plajı kısmında yer alırken,lüks bungalovlar ise Faralya'da yer alıyor. Tabii ki Fethiye'de konaklamak için ilk tercih edilen yer Ölüdeniz ve çevresi. Doğayla baş başa, sakin bir tatil arayanlar ise Kelebekler Vadisi'ni tercih ediyor.

Öte yandan Fethiye Merkez 'de konaklamak ise hem gündüz hem de gece saatlerinde pek çok noktaya ulaşımı kolaylaştırıyor. Gece hayatını sevenlerin tercihi olan merkez, gündüz saatlerinde de denize girmek isteyenleri Çalış Plajı'nda konuk ediyor.