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Fethiye İcra Müdür Yardımcısı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, zimmetine usulsüz para geçirdiği belirlenen İcra Müdür Yardımcısı Sertaç M. tutuklandı.

11.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:35Fethiye İcra Müdür Yardımcısı tutuklandı
'nın ilçesinde, zimmetine usulsüz para geçirdiği belirlenen İcra Müdür Yardımcısı Sertaç M. tutuklandı.

Fethiye İcra Dairesi'ne ait banka hesaplarında inceleme yapan Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, 210 bin liranın usulsüz olarak başka hesaplara aktarıldığını tespit etti. Yapılan incelemede, paranın İcra Müdür Yardımcısı Sertaç M. (37) tarafından başka hesaplara aktarıldığı belirlendi. 2019 yılı mayıs ayı kararnamesiyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine tayin olan Sertaç M., ifadesi alınmak üzere Fethiye'ye çağrıldı. Savcılık kararıyla gözaltına alınan Sertaç M. emniyetteki işlemlerinin ardından geçen çarşamba günü sevk edildiği Fethiye Adliyesinde tutuklandı. Ayrıca Fethiye İcra Dairesi'nde görev yapan bazı memurlar hakkında da mal varlıklarının nasıl edinildiğine dair araştırma başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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