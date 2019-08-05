Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi

CHP Muğla Milletvekili
Süleyman Girgin, Fethiye
Körfezi'ndeki renk değişimine ilişkin, "Bütün kurumlar olarak bir araya gelip Fethiye Körfezi'ndeki sıkıntıyı bertaraf edelim. Bizim amacımız birilerini kötülemek değil sorunun çözülmesini sağlamak." dedi.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın da katılımıyla Belediye Meclis Salonunda basın toplantısı düzenleyen Girgin, Fethiye Körfezi'nin gelecek kuşakların emaneti olduğunu ve korunması gerektiğini söyledi.
Körfezin temiz kalması için ilgili kurumların birlikte hareket etmesi çağrısında bulunan Girgin, "Bütün kurumlar olarak bir araya gelip Fethiye Körfezi'ndeki sıkıntıyı bertaraf edelim. Bizim amacımız birilerini kötülemek değil, sorunun çözülmesini sağlamak. Bu sorun yıllardır var. Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüştük. Bakan Bey Fethiye'nin körfez temizliği çalışmalarına başlayacaklarını iletti." diye konuştu.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da ilçede binlerce esnafın geçim kaynağının turizm olduğuna dikkati çekerek körfezdeki kirliliğin yıllardır sürdüğünü ifade etti.
Karaca, "Fethiye, dünyanın en güzel noktalarından biri. Siyasi ayrım yapmadan el ele vererek bu sorunun çözülmesi gerekiyor." dedi.