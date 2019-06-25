25.06.2019 15:54
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Fethiye Körfezinde sarı ve yeşil alarm

Fethiye Körfezinde sarı ve yeşil alarmMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki körfezinde denizin renginin sarı ve yeşile döndü.

Fethiye Körfezinde sarı ve yeşil alarm
MUĞLA - Muğla 'nın Fethiye ilçesindeki körfezinde denizin renginin sarı ve yeşile döndü. Vatandaşlarda tedirgin yaratan bu görüntü hakkında araştırma başlatıldı.
Özellikle Çalış plajı ve kordon boyunca deniz suyunun rengi sarı ve yeşile büründü. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla denizin rengini fotoğrafladılar.
Olayla ilgili Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri sudan numune aldı. Alınan numunelerin, Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü laboratuvarına gönderildiği, sudan yakın zamanda alınan numunelerin sonuçlarının temiz çıktığı öğrenildi. Olası bir kirlilik olayı yaşanırsa ilgili kurumların gerekli çalışmayı başlatacağı ifade edildi.Fethiye Körfezinde sarı ve yeşil alarm
Kaynak: İHA
Muğla , Fethiye , Güncel

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