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Fethiye Okçuluk ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nden Karaca'ya Ziyaret

Fethiye Okçuluk ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı makamında ziyaret etti.

22.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:03Fethiye Okçuluk ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nden Karaca'ya Ziyaret
Okçuluk ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı makamında ziyaret etti. Samimi ortamda geçen ziyarette kulüp, Karaca'ya bazı taleplerde bulundu.

Kasım 2018'de faaliyete başlayan ve kısa zamanda birçok başarı elde eden Fethiye Okçuluk ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve sporcuları Başkan Karaca'ya ziyarette bulundu. Muğla'da 1.,2.,3.'lük, Bodrum'da 1.'lik, Bursa, İstanbul ve Mersin'de de çeşitli dereceler elde eden kulüp,Karaca'ya gerçekleştirdiği ziyarette sporcularını tanıtarak bilgiler verdi.Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun Samsun'da düzenleyecek olduğu yarışma öncesinde Karaca'yı ziyaret eden Fethiye Okçuluk ve Doğa Sporları Kulübü, kendilerini geliştirmek, Fethiye'de yaygınlaştırmak, Türkiye ve Dünya'da daha fazla derece elde etmek ve seslerini duyurmak amacıyla bazı isteklerde bulundu. Karaca ise, sporun tüm dallarına her zaman destek verdiklerini ve vereceklerini vurgulayarak yeni kurulan kulüp için elinden gelen desteği sağlayacağının sözünü verdi. - MUĞLA

Alim Karaca, Fethiye, Spor

Kaynak: İHA

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