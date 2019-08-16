Haberler» 3. Sayfa» Haber

Fethiye'ye demirleyen mega yata 1 milyonluk yakıt

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen Flying Fox'a, yaklaşık 1 milyon liralık 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

16.08.2019 14:21 Fethiye'ye demirleyen mega yata 1 milyonluk yakıt
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen Flying Fox'a, yaklaşık 1 milyon liralık 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki mega yat, uzun süredir Muğla'nın Bodrum Marmaris ve Fethiye ilçelerinin mavi sularında dolaşıyor. Gittiği bölgelerde tatilcilerin ilgisini çeken mega yat, yakıt ikmal için sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na geldi. Üzerinde 10 milyon dolar değerinde helikopter bulunan yata, 6 tankerle 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Haftalık kirası bir milyon doların üzerinde olan ve iki helikopter pisti bulunan yat, ikmalin tamamlamasının ardından iskeleden ayrılacağı öğrenildi. Mega yatın içinde kim olduğu ve nereye gideceği hakkında bilgi verilmedi. Mega yatta, havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunduğu belirtildi. - MUĞLA

Cayman Adaları, Fethiye, Muğla, Fox, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:41   Aydın'daki ev yangını korkuttu
15:35   Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attı
15:31   Libya'daki havalimanına saldırı: 2 yaralı
15:29   Uyuşturucu hapları satamadan yakalandı
15:27   (Özel) Valinin sahip çıktığı gazinin 4 kaburgası kırık çıktı
15:26   14 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
15:24   Denizde boğularak ölen baba ile oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi