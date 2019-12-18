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Fethiye zabıtasında yaka kamerası dönemi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Zabıta Müdürlüğü, görüntü ile birlikte ses kaydı yapan yaka kameralı denetim sistemine geçti.

18.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:11Fethiye zabıtasında yaka kamerası dönemi

Muğla'nın ilçesinde, Müdürlüğü, görüntü ile birlikte ses kaydı yapan yaka kameralı denetim sistemine geçti.


Zabıta ekipleri bundan böyle yaka üzerine yerleştirilen kameralar aracılığıyla yaptıkları denetimleri ve şikayetleri kayıt altına alacak.


Şeffaf denetim ilkesi doğrultusunda yararlanılan yaka kamerası sistemi sayesinde talep ve şikayetlerin daha sağlıklı değerlendirilmesi, zabıta ile vatandaşların haklarının koruma altına alınması hedeflendi.


"Aynı zamanda şeffaf bir denetleme ortamı oluşturacağız"


Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sadık Bağlan, "Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın huzur ve sükunu için 7/24 yürüttüğümüz çalışmalarda, Başkanımız Sayın Alim Karaca'ya teşekkür ediyoruz. Bizlere her zaman destek vermektedir. Bölgemizde ve belediyemizde bir ilk olan uygulama yerinde kamuya açık alanda çalışan zabıta ve vatandaş arasında yaşanan sorun ve şikayetlerin çözümleneceği, şeffaf bir denetleme ortamının oluşacağı, personelimizi ve vatandaşımızı haksız ithamlardan koruyacağını, halkla ilişkilerimizde düzeyli bir üslup sağlayacağını umuyorum.15 ekibimizde kullanmaya başladığımız yaka kameraları için görev anında personelimizce, diyaloğa girmeden önce ilgili vatandaşlarımıza sesli ve görüntülü kayıt işlemi yapıldığı konusunda öncelikli olarak bilgilendirme yapılacaktır.Önümüzdeki süreçte yaka kamerası kullanan ekip sayımızı arttırmak hedeflerimiz arasındadır.24 saat hizmetkarı olmaktan onur duyduğumuz Fethiye halkına 614 15 54, 614 10 20 ve 153 numaralı telefonlar kadar yakın olduğumuzu bildirir, saygılar sunarım." dedi. - MUĞLA


Zabıta Müdürlüğü, Fethiye, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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